Plan voor veilig fietspad tussen Odijk en Houten

Nu hebben fietsers, zeker in de spitsuren, vaak het gevoel met gevaar voor eigen leven over deze provinciale weg te moeten rijden. Hij wordt zeer druk bereden door auto's, die voor een groot deel sluipen door het buitengebied tussen Houten en Bunnik. Enerzijds richting Utrecht: via de Achterdijk door het buurtschap Vechten naar de Koningsweg. Anderzijds zoekt het verkeer aansluiting op de snelweg A12 richting Arnhem.

Het plan voor een vrijliggend fietspad werd gisteravond openbaar gemaakt tijdens een bewonersbijeenkomst in Bunnik, georganiseerd door deze gemeente samen met Houten en de provincie Utrecht.

Spitsknip

Een andere ingrijpende ingreep is een knip aan te brengen in de Achterdijk. Die moet komen zuidelijk van de Marsdijk, vlakbij Fort Vechten. Het gaat om een spitsknip, die ervoor zorgt dat sluipverkeer vanuit Houten de pas wordt afgesneden. Ook verkeer vanuit Wijk bij Duurstede rijdt - via Werkhoven - nu naar de Achterdijk en dan verder naar Utrecht.

Hoe de knip eruit komt te zien - een zakpaal in de weg, of bijvoorbeeld controle met camera's - is nog niet bekend. Veel Achterdijkers zijn bezorgd over mogelijk nadelige gevolgen voor hun bereikbaarheid. Provincie en gemeenten willen daarover met hen in gesprek over passende maatregelen.

Volledig scherm De weg bij Houten © ricardo smit

Limesbaan

Volledig scherm Werkzaamheden bij de ontsluiting van Houten naar de A12 © William Hoogteyling Twee jaar geleden werd de Limesbaan geopend, de nieuwe provinciale ontsluitingsweg van Houten op de A12. Deze weg kent alleen een verbinding heen en terug naar Utrecht. Verondersteld werd destijds, dat de Limesbaan veel sluipverkeer uit het buitengebied zou wegnemen. Dat is niet het geval gebleken. Inmiddels gaat Rijkswaterstaat akkoord met een aansluiting ook in oostelijke richting, naar Arnhem. Daarmee ontstaat dan een driekwart-aansluiting, die meer sluipers uit het buitengebied moet weglokken.



Als de knip én de oostelijke aansluiting een feit zijn, kan dat 40 tot 50 procent minder verkeer in het buitengebied tot gevolg hebben. Maar dan nog, luidde de conclusie, blijft de bestaande verbinding tussen Houten en Odijk zó druk, dat het veiliger is voor fietsers een eigen, vrijliggend pad aan te leggen.