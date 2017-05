Plannen voor mega-zonneweide in Hagestein even in de ijskast

De gemeenteraad is ontsteld over het feit dat omwonenden zo laat zijn ingelicht en vindt dat er meer 'rare dingen' in het voorstel staan. Daarom wil de raad van Vianen nog niet meewerken aan het in gang zetten van de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en probeert de wethouder het over een maand weer, zo beloofde hij.

De bewoonster van Biezenweg 51, het adres dat in het voorstel staat genoemd als de plek waar die zonnepanelen moeten komen, liet de raad van Vianen weten erg ontdaan te zijn. Omdat haar adres staat genoemd in het voorstel wordt zij door iedereen gezien als 'aanvrager'. Er was van haar kant veel reparatiecommunicatie nodig in het dorp Hagestein om te laten weten dat zij niets met dat voorstel te maken heeft.

Emoties

Duidelijk geëmotioneerd zei de vrouw tegen de raadsleden en de wethouder: ,,Ik ben absoluut tegen dat park met zoveel zonnepanelen en iedereen dacht dat ik juist degene was die zonnepanelen daar wilde neerzetten. Het belemmert mijn uitzicht, ik krijg er geluid bij en vind het vreselijk dat ik zo word ingebouwd. Wat doet dit met mijn huis en mijn perceel? Ik heb hier hard voor gewerkt en houd van de natuur en het uitzicht zoals het nu is.''