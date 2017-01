Plofkrakers al maanden voor arrestatie in beeld bij politie

Zes weken cel voor dollemansrit met 180 kilometer per uur over Waterlinieweg

15:42 Een 23-jarige man moet zes weken de cel in omdat hij met 180 kilometer per uur over de Waterlinieweg in Utrecht reed. De man had bovendien een ontzegging van de rijbevoegdheid na een eerdere overtreding en was überhaupt niet in het bezit van een rijbewijs.