Poep scheppen op de golfbaan

Arthur Simons is vrolijk, óók als hij over ganzenpoep praat. Maar last heeft hij er wel degelijk van. Ganzen schijten zijn golfbaan in Galecop zo vol dat hij er naar eigen zeggen wel acht tot tien uur per week zoet mee is. ,,Honderden keutels heb je het dan over. Weet je wel hoe groot een ganzendrol is? Je zou denken dat hier een sint-bernhardshond rondloopt”, zegt Simons, terwijl hij met zijn handen de omvang van een ganzendrol aangeeft.