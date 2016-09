Politici onder de indruk bij bezoek aan tippelzone

Geïmponeerd

De VVD'er was onder de indruk van de hulpverlening. Ook Haage was geïmponeerd van wat zij zag tijdens het werkbezoek. ,,De vrouwen die er staan zijn heel sterk. Daar heb ik veel respect voor.'' De PvdA'er dacht vooraf dat er meer vrouwen zouden werken met drugsproblemen. Het werkbezoek heeft haar er extra van overtuigd dat het belangrijk is dat Utrecht een plek blijft faciliteren waar de vrouwen kunnen werken in veiligheid.



,,Er wordt door de betrokken instanties perfect samengewerkt. Dat is ook veilig voor de stad. Wie weet waar de vrouwen gaan werken als de zone plots sluit.'' Ook qua gezondheid vindt Haage de zone belangrijk. ,,Er is altijd een arts aanwezig die de vrouwen onderzoekt en ze kunnen er condooms kopen.''



Drugsverlaving

Gilissen heeft wat meer ethische dilemma's. ,,Moet je vrouwen die op deze manier hun drugsverslaving betalen willen faciliteren?'' vraagt hij zich hardop af. Hij wil dat de tippelzone op de huidige plek verdwijnt. Haage en Gilissen zijn het met elkaar eens dat voordat de zone sluit duidelijk moet zijn of de vrouwen een nieuwe werkplek krijgen. De gemeente beslist aan het einde van het jaar over de Europalaan.