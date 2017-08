Politie: Aanrijding met trein Den Dolder was noodlottig ongeval

De recherche en Verkeersongevallen Analyse (VOA) hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Er is met diverse getuigen gesproken op de plek van het ongeval en de recherche heeft camerabeelden bekeken. Daaruit blijkt dat het slachtoffer eerst de geopende spoorbomen van een deel van de overgang is gepasseerd. Bij het tweede deel van de overgang fietst hij om de gesloten spoorbomen heen op het moment dat de intercity passeert. Volgens de politie is er geen sprake van zelfdoding en is het een noodlottig ongeval.