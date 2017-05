Politie arresteert man die nog maand cel tegoed heeft

Video Inschakelen huurteam kan duizenden euro's opleveren voor student

9 mei Studenten betalen te veel voor de huur van een kamer in Utrecht. Vorig jaar was dat het recordbedrag van gemiddeld 150 euro per maand. Dankzij het huurteam kunnen de gedupeerden de teveel betaalde huur terug krijgen. Dat kan oplopen tot duizenden euro’s.