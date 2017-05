Politie complimenteert weggebruikers na spoedrit: Zo zien we het graag

In de video is te zien hoe verkeer aan beide zijden van de weg zoveel mogelijk rechts houdt, waardoor in het midden van de weg ruimte ontstaat voor de agenten om door te rijden. 'Bijna iedereen in dit filmpje doet precies wat wij op een weg als deze hopen dat zij doen: gewoon zoveel mogelijk rechts houden (u hoeft echt niet op volle snelheid de berm in te sturen)', schrijft de politie in het begeleidende Facebook-bericht bij de video, die net geen minuut lang is.



Volgens de politie hoeven agenten tijdens een zogenoemde spoedrit echt niet constant hard te rijden. 'De winst zit voor ons vooral in het blijven doorrijden, niet in het 'keihard rijden', aldus de politie.