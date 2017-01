Politie gaat 'terreurverdachte' Veenendaal bloemetje brengen

De schrik zat er ook gisteren nog goed in bij veel mensen in Veenendaal. Op klaarlichte dag werd in winkelcentrum Corridor een man ingerekend. Omstanders zagen een man met hetzelfde signalement als de man die de aanslag op club Reina pleegde.



Nadat de man naar het politiebureau in Veenendaal was gebracht, bleek al snel dat hij onschuldig was. Daarop werd hij weer vrijgelaten. ,,Maar we gaan zeker nog met een bloemetje langs bij deze meneer. We doen wel aan nazorg, want zoiets heeft natuurlijk impact", zegt politiewoordvoerder Leonie Bosselaar. Eventueel wordt er ook slachtofferhulp aan de man aangeboden.



Lastig

Volgens ooggetuigen leek de ten onrechte opgepakte man wel heel erg op de aanslagpleger uit Istanbul. Hoe voorkomt de politie dat de man niet opnieuw wordt aangehouden als omstanders de politie bellen? ,,Dat blijft natuurlijk heel erg lastig", zegt Bosselaar. ,,Dit soort meldingen worden heel serieus genomen. Zeker in de tijd waarin we leven. Het is natuurlijk wél zo dat er snel beslissingen genomen moeten worden. We zitten er liever één keer te veel naast dan dat we een dader laten lopen."



Over wie de ten onrechte aangehouden man is, bestaan in Veenendaal nog veel vraagtekens. De politie wil er geen mededelingen over doen.