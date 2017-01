Politie houdt dealer aan na achtervolging

Twee mannen aangehouden voor dealen van drugs in Leidsche Rijn

18 januari De politie in Utrecht heeft vanavond rond 17.05 uur twee jonge mannen aangehouden op een parkeerplaats aan de Houtrakgracht in Leidsche Rijn. De twee worden verdacht van een drugsdeal elders in de omgeving. Na een achtervolging wist de politie het tweetal klem te rijden en met pepperspray te overmeesteren.