Politie in uniform roept angst op bij kinderen van vluchtelingen

Kinderen van vluchtelingen blijken een grote angst te hebben voor mensen in uniform. Om ze hiervan af te helpen, organiseerde Stichting Tolérance vluchtelingen in Zeist een ontmoetingsevenement, in samenwerking met brandweer en politie.

,,Tijdens een oliebollenactie op Nieuwjaarsdag bij de noodopvang in Zeist merkten we dat als er mensen in uniform in beeld verschenen, kinderen daar enorm angstig op reageerden. Ze verschuilen zich achter hun ouders, moesten huilen of vluchtten weg”, vertelt Roel van Nieuwstadt van Stichting Tolérance vluchtelingen in Zeist. ,,De wijkagenten proberen daar goed op te reageren door door de knieën te gaan en met de kinderen te praten. Maar praten is moeilijk voor ze. Tekenen gaat beter. Daar komen hele heftige dingen naar boven.”

Hij vervolgt: ,,Het ontmoetingsevenement is enerzijds om de kinderen de mens achter het uniform te laten zien, en anderzijds om de mens in het uniform het gezicht achter de vluchteling te laten zien. Het probleem werd herkend door de politie en brandweer. Er zijn mensen die stenen naar hun hoofd gooien als ze ergens een brandje blussen. Iedereen is onbekend met wat de politie eigenlijk doet. Je wilt dat kinderen zich veilig voelen als de politie op straat loopt.”

Volledig scherm Politieagant Elgar van der Made © Jung-moolenaar Jolet

De kinderen kijken vol ontzag als politiemannen de zaal binnenkomen waar de aftrap is van het evenement. De politie is in vol ornaat: met kogelvrij vest, handboeien, wapenstok, pepperspray, pistool en grote schoenen aan. Het maakt indruk op ze. Tijdens het evenement vertelt een brandweerman en een politieman over het werk dat ze doen. ,,Mannen en vrouwen in uniform zijn jullie vrienden. We zijn er om jullie te helpen, wordt de kinderen op het hart gedrukt.”

Politieman Ruud pakt zijn wapenstok. Hij stelt de kinderen de vraag: ,,Gaan wij jullie slaan?” en vervolgt gelijk: ,,Nee! Jullie hebben niets gedaan.” Als hij vraagt waar zijn mes voor is, antwoordt een jongen: ,,Voor de boef.” Het tekent dat er terrein te winnen is aan begrip. ,,Nee, om te helpen”. antwoordt Ruud rustig. ,,Maar wat als de boef gaat slaan?” vraagt de jongen daarop. Ruud blijft rustig: ,,Dan ga ik een stukje achteruit.

Angst

Elgar van der Made is wijkagent in Zeist-Oost. Hij heeft de angst als geen ander gezien bij de kinderen. ,,Ik ben ook wijkagent van het asielzoekerscentrum. Toen de noodopvang daar zat, was er echt angst. Kinderen liepen van me weg of werden door hun ouders weggehouden bij ons. Terwijl wij juist ons gezicht wilden laten zien.” Dat is volgens hem nu wel veranderd. ,,Het is echt 1000 procent anders dan in het begin. Ze zijn het nu wel gewend.”

De kinderen vertellen niet over de angst die ze hadden. Mada (7), die een paar jaar geleden uit Syrië is gevlucht, vertelt wel dat ze een klein beetje bang was voor mensen in uniform, toen ze net in Nederland was. Waarom wil of kan ze niet onder woorden brengen. ,,Ik was toen nog maar klein”, zegt ze. Bang is ze nu niet meer, laat ze weten. ,,Ik ken Nederland nu. En ook de politie.”