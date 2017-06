Politie in Wijk op Facebook: Fors geweld gaat niet in de koude kleren zitten

Het komt vaker voor dat agenten op Facebook hun hart luchten over ingrijpende diensten. Onder meer na een dodelijk ongeval in februari in Nieuwegein deed een agente dat. En nu dus ook de politie in Wijk bij Duurstede.

De politie kwam in De Engh in verband met een incident in de privésfeer. De personen in kwestie gebruikten volgens de politie op een bepaald moment geweld tegen de agenten. ,,Collega's werden geslagen en geschopt. Als er meerdere personen tegen ons keren escaleert de situatie. Collega's zijn met meerdere personen in gevecht en er worden collega's bedreigt. Twee politievoertuigen en een politiemotor worden vernield, nadat er met spoed om assistentie is gevraagd.