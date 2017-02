Politie onderzoekt sterfgeval in Nieuwegeinse flat

De recherche, gehuld in witte pakken, is in de woning. Een deel van de straat is afgezet. Een politiehelikopter cirkelt boven de straat.

De bewoner van de flat zou een man zijn van Aziatische afkomst. De man ligt in het ziekenhuis en zou vandaag ontslagen worden. De vriendin van deze man is van Turkse afkomst en is op dit moment in Turkije. De zoon (21) van de man des huizes zou regelmatig op het huis passen. ,,Hij past vaak op het huis als er niemand aanwezig is. Zijn auto staat voor de deur'', vertelt de dochter van de man. Het is nog onbekend of de zoon van de man des huizes de overleden persoon is die is aangetroffen. De dochter van de man heeft hier nog niks over te horen gekregen van de politie.