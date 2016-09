Politie op zoek naar overvallers op landgoed verzamelaar luxe auto's

,,Omdat we het onderzoek niet willen verstoren, doen we in opdracht van de recherche nog even geen mededelingen over de zaak'', zegt woordvoerder Ellen de Heer van de politie.



Een kennis van de familie, kwam meteen naar de plek van de overval. ,,Er staat daar wel voor een behoorlijk kapitaal aan exclusieve auto's'', aldus de kennis van het gezin, die bevriend is met de zoon.

De bewoner is een verwoed liefhebber en verzamelaar van dure en uitzonderlijke auto's. ,,Maar het terrein en de auto's zijn allemaal goed beveiligd, dus het lijkt me stug dat ze ook een van de auto's hebben kunnen meenemen.''



De zoon, die studeert op de IVA, een businessschool voor de autohandel in Driebergen, kwam snel naar huis om te informeren hoe het ging. Hij wilde niet meer kwijt dan dat zijn vader het goed maakte.