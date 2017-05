Politie pakt Hagenees in gestolen auto na spectaculaire achtervolging op A12

Vluchtelingen zingen liedjes met Overvechters om Nederlandse taal bij te spijkeren

7:59 Het ZIMIHC theater Stefanus in de Utrechtse wijk Overvecht organiseert zondag 21 mei een speciale zingmiddag met vluchtelingen onder de noemer Zing Nederlands met me. Doel van de middag is Overvechters en vluchtelingen dichter bij elkaar te brengen en de vluchtelingen het Nederlands onder de knie te laten krijgen.