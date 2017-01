Politie pakt overvallers op A2

Zes maanden cel geëist voor man die vriend door het hoofd schoot

11:12 Een 18-jarige jongen die vorig jaar per ongeluk zijn vriend met een wapen door het hoofd schoot, moet wat het Openbaar Ministerie betreft een half jaar de cel in. Het schieten was een ongelukje, maar het wordt Rachid O. wel zwaar aangerekend dat zijn flat een waar rovershol was.