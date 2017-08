Politie rukt uit na melding benzinelucht in Leidsche Rijn

De politie zette de straat af en kwam met ten minste vier voertuigen, waaronder twee politiehonden, ter plaatse. Volgens de melder van het incident reageerde de bewoonster van het appartement waar de lucht uit kwam agressief, toen de buren controleerden wat er aan de hand was. Daarom werd de politie ingeschakeld.

De brandweer heeft de woning nagekeken. Wat er met de bewoonster van de woning is gebeurd, is niet bekend. Het zou volgens onbevestigde berichten om een verwarde vrouw gaan die bekend is bij de politie.