De politie heeft enkele ouders van de jongens gesproken die vorige maand twee meisjes van 12 jaar in de McDonald's in Huis ter Heide mishandelden. Eén van de meisjes herkende de jongens in een patatzaak in Zeist waarop de moeder de politie belde.

De politie heeft de zaak in onderzoek en beslist in overleg met het Openbaar Ministerie over verdere stappen. Of er nog meer gesprekken met de ouders of andere ouders worden gevoerd, wil de politie niet zeggen.

Sociale media

Quote We werden uitgescholden en geïntimideerd. Vlak voordat we gingen, heeft één van de jongens het filmpje van de vechtpartij naar mij gestuurd. Daarop is te zien hoe twee jongens mijn zusje en mijn nichtje schoppen De jongens werden vorige week herkend in een patatzaak. De oudere zus Jessie (22) van Gaby benaderde de jongens via sociale media. Ze verklapten de plaats waar ze zaten. Toen Gaby met haar moeder en zusje bij de zaak aankwamen, kwamen de jongens naar buiten.

Geïntimideerd

,,Mijn zusje herkende enkele jongens'', aldus Jessie. ,,We werden ook uitgescholden en geïntimideerd. Vlak voordat we gingen, heeft één van de jongens het filmpje van de vechtpartij naar mij gestuurd. Daarop is te zien hoe twee jongens mijn zusje en mijn nichtje schoppen.''

Camerabeelden

De politie heeft die beelden ook en bekijkt daarnaast de camerabeelden van McDonald's. Jessie wil de beelden die ze heeft gekregen van één van die jongens niet laten zien. ,,Dat zou de zaak geen goed doen'', vermoedt ze. ,,De meisjes kregen al bedreigingen via de sociale media. Ze gaan volgend jaar naar de middelbare school en we willen niet dat daar iets gebeurt.''

Damestoilet

Het incident gebeurde vorige week maandagavond in het McDonald's-filiaal in Huis ter Heide. De twee nichtjes Gaby en Quinty mochten toen van hun ouders een patatje en hamburger gaan eten. In het restaurant werden de twee al snel lastiggevallen door een groepje van een kleine tien jongens van dezelfde leeftijd als de meisjes. Ze werden zelfs tot in de damestoilet achterna gezeten door de jongens waar ze een paar keer hard werden geschopt.