Politie: verband branden Culemborg onduidelijk

Van het oude zwembad De Meer in Culemborg is niets meer over. Het pad, dat in juli werd gekocht door de Islamitische Gemeenschap Culemborg, is totaal verwoest. Op het terrein is het een drukte van politiemedewerkers en brandweerlieden die bezig zijn met het onderzoek.



De ravage trekt veel bekijks van buurtbewoners. Een paar hebben bloemen neergelegd. Zij hebben vooral kritiek op de vorige burgemeester, die hen verteld had dat alles onder controle was. Toch zijn er steeds nieuwe branden, zeggen zij.