Politie Zeist haalt 1200 euro op met nagellak-actie

De lakken van de nagels begon om 17.00 uur. Volgens wijkagent Reyer Siegers was het een groot succes. ,,Toen we aankwamen, was het al ontzettend druk. We konden de tenten die de gemeente ons had geleend niet eens meer opzetten.''



Het idee om mee te doen aan de actie van Tijn ontstond vanochtend. ,,Vervolgens hebben we een mail rondgestuurd naar alle collega's of er interesse was om mee te doen.'' Die interesse was er genoeg. Vijftien agenten, in uniform, maar zonder dienst, waren uiteindelijk aanwezig om voor 1 euro per persoon nagels te lakken.



In totaal werd met de actie van de politie in Zeist 1233 euro opgehaald. Een anonieme gift via het internet was nog eens 50 euro waard. De helft van het geld gaat naar Serious Request, de andere helft gaat naar Tijn, die de nagellak-actie startte. De politie brengt het geld vanavond nog naar het Glazen Huis in Breda.



Hersenstamkanker

De ongeneeslijk zieke Tijn meldde zich afgelopen woensdag met zijn actie 'Lak-aan' bij het Glazen Huis. Sindsdien is heel Nederland aan het nagels lakken geslagen. Het streefbedrag was 100 euro, maar Tijn heeft inmiddels meer dan 1,6 miljoen euro opgehaald.