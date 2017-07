Politie zet Mercedes klem bij De Meern na melding vuurwapen

Achraf dook het water in om vrouw uit auto te redden: 'Hij is een held'

21 juli Achraf en Nathalie Sabry zijn vandaag in de bloemetjes gezet omdat ze vorige week in IJsselstein een vrouw hebben gered uit haar auto die ondersteboven in een sloot terecht was gekomen. ,,Veel mensen stopten en deden wel wat, maar Achraf was de enige die echt in het water sprong om die vrouw te redden’’, zegt zijn vrouw.