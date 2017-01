Politieactie in IJsselstein om gestolen vlag FC Utrecht

In een woning in IJsselstein zouden zich enkele tientallen Ajaxsupporters hebben verzameld. De politie was met tientallen agenten, deels van de mobiele eenheid aanwezig in de wijk. Hoeveel aanhoudingen zijn verricht kon een politiewoordvoerder vrijdagavond niet zeggen. Evenmin is duidelijk of de ontvreemde vlag is aangetroffen.