Politiebureau Houten minder vaak open

Het politiebureau in Houten is vanaf 1 juni aanstaande minder vaak open. In ruil daarvoor, zegt de politie, kunnen agenten vaker de straat op.

Er is sprake van ‘verminderde aanloop’ op sommige dagdelen. Bovendien zijn de mogelijkheden om digitaal aangifte te doen en contact te hebben met de politie de laatste jaren uitgebreid.

Voorafgaand aan dit besluit heeft de politie gedurende een periode van twee maanden metingen gehouden om de aanloop aan het bureau in kaart te brengen. Gekeken is onder meer naar de momenten waarop de meeste afspraken voor aangiften worden gepland en de momenten waarop de vrije aanloop van bezoekers het hoogst en het laagst is.

Het geringe aantal geplande afspraken op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag, in samenhang met de geringe aanloop, ook op woensdagavond, rechtvaardigt volgens de politie niet langer de vereiste inzet van personeel. Bureau Houten was dagelijks geopend van negen tot vijf uur, behalve op woensdagen waarop het bureau was geopend van 13.00 tot 21.00 uur. Voortaan is het bureau voor publiek op dinsdag- en vrijdagmiddag gesloten.

3D-loketten