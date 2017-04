De politiehelikopter wordt in de regio Utrecht relatief vaak ingezet om boeven op te sporen, hennepkwekerijen te signaleren en de politie op de grond te helpen. Na Rotterdam is Utrecht de ‘drukstbevlogen’ regio van Nederland.

Dat leidt vooral ’s nachts of ’s avonds laat tot nogal wat klachten van bewoners. Uit reacties op sociale media zeggen ze er meestal wel begrip voor te hebben dat de helikopter wordt ingezet, maar het tegelijkertijd vervelend te vinden als dat boven hun huis gebeurt.

Quote We zijn in de late uurtjes terughoudend met de inzet. Ed Kraszewski, politiewoordvoerder ,,Dat weten we en daar houden we ook wel degelijk rekening mee’’, zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski. ,,We zijn in de late uurtjes terughoudend met de inzet, maar als we denken het verschil te kunnen maken, vliegen we zeker. Maar het is ook weer niet zo dat iedere aanvraag wordt opgevolgd. Als we denken dat het weinig tot geen zin meer heeft, vliegen we bij voorkeur niet laag boven bewoond gebied.’’

In 2016 werd de politiehelikopter 527 keer ingezet voor een incident in Utrecht. Rotterdam maakte vorig jaar het vaakst gebruik van assistentie vanuit de lucht: 608 keer. De regio Den Haag (455 keer) en Amsterdam (445) hebben minder last van het geluid van de wieken van de Eurocopter of de Augusta Westland, de twee types helikopter van de politie.

De helikopter hangt trouwens veel vaker en langer in de lucht dan alleen bij incidenten, want dagelijks stijgen er vanaf de vliegvelden Schiphol en Rotterdam twee helikopters op die in principe de hele dag rondvliegen. Bij incidenten, zoals een overval of een inbraak met gevluchte criminelen, wordt de helikopter naar specifieke plekken gedirigeerd om de politie op de grond te helpen. In zo’n geval is er sprake van een inzet, waarvan er in Utrecht dus gemiddeld bijna twee per dag zijn.

Groei

Specifieke cijfers per regio over 2015 heeft de politie niet. Landelijk gezien werd er vorig jaar 3036 keer een helikopter ingezet bij een incident, tegenover 2082 in 2015. In 2015 werden iets meer mensen aangehouden (185) dankzij de inzet van de helikopter dan in 2016 (167). Volgens Kraszewski is er geen sprake van een constante groei of daling , maar fluctueren de cijfers sinds de ingebruikname in 2009. Dit jaar zijn er tot april bijvoorbeeld al 80 aanhoudingen geweest. Als dat zich doorzet, is er weer sprake van een groei.