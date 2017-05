Politiek wil actie in geplaagde wijk Overvecht

Er is meer geld en mankracht nodig om de criminaliteit in de Utrechtse wijk Overvecht terug te dringen. De VVD wil de aanpak van het probleem tot inzet van de verkiezingen van volgend jaar maken. ,,Het moet voor meerdere jaren bovenaan de agenda gezet worden’’, zegt VVD-raadslid Queeny Rajkowski.

Dat er veel criminaliteit in achterstandswijk Overvecht is, is bekend, maar dat het ook een voedingsbodem is voor de samensmelting van boven- en onderwereld, was voor veel politici toch wel verrassend. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) deed op verzoek van burgemeester Jan van Zanen onderzoek naar vormen van ‘ondermijnende’ criminaliteit en die lijkt welig te tieren in Overvecht.

,,We roepen al jaren dat we niet alleen de sociale problematiek moeten aanpakken, maar voorrang moeten geven aan repressie en het aanpakken van de criminelen’’, zegt Rajkowski. ,,De onderwereld uitroeien is een utopie. Maar ze kunnen wel te makkelijk gebruikmaken van de faciliteiten in de bovenwereld en dat moeten we aanpakken.’’

Quote De misdaad is georganiseerd, nu wij nog Marloes Metaal, CDA-raadslid

VVD’s coalitiegenoot GroenLinks ziet meer in het versterken van de zogeheten ‘versnellingsagenda’, die het probleem van criminaliteit bij de kern moet aanpakken. Jeugdwerkeloosheid aanpakken voorkomt dat jongeren geen toekomstperspectief meer zien en afzakken in de criminaliteit. ,,Maar dat moeten we hand in hand laten gaan met het aanpakken van de criminelen’’, zegt Steven de Vries van GroenLinks. ,Er is niet één makkelijke maatregel, er is een langjarige aanpak en repressie nodig.’’

Voedingsbodem

Johan van Renswoude, districtschef van de politie van de stad Utrecht, beaamt dat. ,,In een wijk als Overvecht ligt een voedingsbodem met jongeren die weinig perspectief hebben. Daarin moet geïnvesteerd worden. Daarnaast moeten wij als politie zaken strafrechtelijk aanpakken, zodat criminelen zich niet met hun activiteiten in de bovenwereld kunnen mengen. Er zijn inderdaad geen simpele oplossingen. We hebben een breed instrumentarium nodig. Met dit onderzoek kunnen we een concreet plan van aanpak maken. Dit probleem heeft overigens al prioriteit, want in de hennepteelt zitten we er samen al bovenop. Na de opsporing zorgt de gemeente dat boven- en onderwereld niet mengen door drugspanden te sluiten.’’

CDA-raadslid Marloes Metaal benadrukt dat er verder gekeken moet worden dan alleen Utrecht Overvecht. ,,Deze criminelen beperken zich ook niet tot de wijk, maar werken grensoverschrijdend. Kijk maar naar de Audi-bende die in Duitsland plofkraken pleegt. Dat is geen hapsnapwerk. Of zoals de onderzoekers concludeerden: De misdaad is georganiseerd, nu wij nog.’’

Slachtofferrol

PvdA-raadslid Bouchra Dibi vraagt zich af of de maatschappelijke aanpak, waarin jongeren een beter toekomst wordt geboden, wel zoden aan de dijk zet. ,,Er wordt ontzettend veel geld gestoken in werkloosheidsbestrijding, maar het levert volgens mij erg weinig op. Het toekomstbeeld blijft een groot probleem. Ik wil die jongeren niet in een slachtofferrol plaatsen, maar de praktijk wijst gewoon uit dat de jongeren zonder perspectief gaan rondhangen, crimineel worden en soms zelfs radicaliseren. Pas als het echt escaleert, grijpen we in.’’

Criminoloog Eric Bervoets denkt dat er nog teveel in oude patronen gedacht wordt. ,,We gebruiken het strafrecht om individuen op te pakken en te berechten en dan hebben we de zaak netjes rond. De korte klap dus. Met alle rest-informatie die opgedaan wordt, zoals criminele verbanden tussen mensen en groepen, gebeurt veel te weinig want dat is te ingewikkeld. Maar dáár zit de crux. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de plofkrakers zich zo kunnen specialiseren? Daar zit een hele organisatie achter. Als we die ontrafelen, kom je ergens. Nu wordt er een politieke truc in elkaar gezet. Er komt een onderzoek waarin gevraagd wordt naar de bekende weg en de politiek roept daarna dat er nu iets moet gebeuren. Die truc is geslaagd.’’