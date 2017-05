Politiek wil in discussie over hoogte nieuwbouw De Biltsche Hoek

De VVD heeft inmiddels al overleg gehad met drie omwonenden. Volgens Kees Lelivelt willen ze beslist meewerken aan nieuwbouw voor De Biltsche Hoek. ,,Probleem is dat de randvoorwaarden een beetje raar zijn opgesteld. Van der Valk mag maar een bepaald aantal vierkante meters bebouwen. Dan ontkomt hij er niet aan de hoogte in te gaan. Wij willen er als fractie voor pleiten dat het geheel iets minder hoog wordt en dat er dan iets meer oppervlak kan worden bebouwd. Wij zien genoeg mogelijkheden voor een alternatief. Er komt vast iets moois te staan.''



Ook Pim van de Veerdonk van Beter De Bilt zegt dat hij het vervelend zou vinden als er nieuwbouw zou komen in de stijl van bijvoorbeeld Van der Valk in Houten. ,,We hebben er als fractie echter nog niet over gesproken. Ondernemerschap staan wij zeker niet in de weg. Klaas van der Valk is een ondernemer die zijn nek uitsteekt. Hij had eerder al plannen bij het NS-station in De Bilt. Daar is hij toen uitgestapt. Het gebied aan de Holle Bilt is het visitekaartje van de gemeente. Er zal vast iets moois komen.''