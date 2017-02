Politieke campagneteksten op tekstkar geoorloofd

De nieuwe partij Forum voor Democatie (FvD) van Thierry Baudet plaatste deze week een kar langs de Europalaan in Utrecht. Automobilisten wordt gewezen op standpunten van FvD rondom zzp'ers. De partij richt zich op bezoekers van de Bouwbeurs in de Jaarbeurs, vertelt een woordvoerder. ,,Daar komen veel zzp'ers.'' FvD zegt informatie te hebben ingewonnen waaruit blijkt dat het plaatsen van de kar is toegestaan. ,,Als het niet mag, worden we natuurlijk gesommeerd de kar weg te halen. En ze mogen een boete onder de ruitenwisser leggen, maar die is er niet.''