Politieke vragen over jongerenoverlast Nijpelsplantsoen

De VSP roept nu in schriftelijke vragen het college op tot meer handhaving en toezicht. Volgens raadslid Ton de Mol zou het college zo snel mogelijk extra toezicht in moeten zetten om ,,de rust op het Nijpelsplantsoen te herstellen en verdere calamiteiten in de toekomst te voorkomen’’. Hij vraagt of het college bereid is een informatieavond te organiseren voor bewoners om ,,over de ontstane situatie uitleg te geven en daarmee het vertrouwen in de overheid en het bestuur te herstellen’’.