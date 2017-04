Politieloket in Vianen minder vaak open

De openingstijden blijven op maandag onveranderd (van 9.00 tot 17.00 uur). Op woensdag gaan de deuren in de avond twee uur eerder dicht (van 12.00 tot 17.00 in plaats van tot 19.00 uur) en op vrijdag drie uur later open (van 12.00 in plaats van 9.00 uur, tot 16.30 uur).

De politie zegt dat ze twee maanden onderzoek heeft gedaan naar de aanloop op politiebureaus in Nieuwegein, Houten en Vianen. Eerder werden de openingstijden in Nieuwegein al aangepast, nu dus ook in Vianen. ,,De verminderde aanloop van het publiek, in combinatie met de uitbreiding van de dienstverlening en digitale contactmogelijkheden, geeft aanleiding voor een herverdeling van politie-inzet in Vianen", verklaart de politie in een persbericht.