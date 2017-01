Politieonderzoek aan de Houtrakgracht Leidsche Rijn

Een parkeerterrein langs de Houtrakgracht is met linten afgezet. De politie doet nu technisch onderzoek in een auto die daar geparkeerd staat. De politie kan nog niet zeggen waarom ze daar zijn, of waar ze naar zoeken.



Een buurtbewoner meldt dat rond tien over vijf vanavond twee jonge mannen door de politie werden klemgereden en overmeesterd. Ook spelende buurtkinderen hebben het voorval gezien.



Volgens een buurtbewoonster zijn er de laatste tijd veel klachten over de aanwezigheid van drugsdrealers in de wijk. Of deze actie daarmee te maken heeft, is nog onduidelijk.