Poll AD: 'Rost van Tonningen volgend jaar wél welkom op dodenherdenking'

VIDEO Koningin Máxima in Utrecht voor werkbezoek aan kin­der­zie­ken­huis

16:45 Koningin Máxima is vanmiddag op werkbezoek in Utrecht naast het naar haar vernoemde Centrum voor kinderoncologie. In het naastgelegen Hubrecht Instituut wordt hare majesteit bijgepraat over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar kinderkanker.