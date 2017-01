Polotoppers verdwijnen uit De Bilt

In de loop van volgende week zal Brandenburg zich beraden over haar toekomst. Voorzitter Robert Havekotte weet nog niet welke kant het op zal gaan, maar weet wel dat er streep door topsport zal gaan.



In het nieuwe kleine bad mag de topclub niet meer op het hoogste niveau (hoofdklasse) spelen. Robert Havotte was gisteren nog steeds verbijsterd over de keuze van de coalitie in De Bilt voor een klein zwembad. Het voelt alsof de zwem- en waterpoloclub door het putje werd gespoeld.



,,Het college wilde dit zwembad er per se door duwen en dat is gelukt'', zegt een zwaar teleurgestelde Havekotte. ,,Ik heb geen enkel goed argument gehoord. De raadsleden van D66 sloegen zich na afloop van vreugde op de schouders. Ze vonden het maar mooi dat ze het voorstel het haalde. De coalitiepartijen waren dolblij, maar voor wie? Ook de andere gebruikers zijn niet blij.''



Dispensatie

Havekotte vindt het jammer dat Brandenburg zo weinig heeft betekend voor De Bilt. De club werd in het verleden landskampioen en speelde Europa Cup-wedstrijden. ,,Dat is kennelijk zo. Topwaterpolo is straks niet meer mogelijk. Voor het huidige bestaande bad kregen we dispensatie van de bond, maar voor het nieuwe bad niet.''



Havekotte zal met het bestuur moeten overleggen wat de volgende stap zal zijn. Er liggen meerdere opties, maar die zijn niet ideaal. ,,Verhuizen naar Hilversum, maar die zien ons aankomen'', weet Havekotte. ,,De club uit Hilversum heeft op zaterdag ook hun wedstrijden. Een fusie, stoppen met de club, ik weet het niet. Daarover moeten we met het bestuur als de rookwolken zijn opgetrokken en de emotie is gezakt, praten.''



Risico

D66-fractievoorzitter Dolf Smolenaers noemt de financiële risico's te te groot voor een groter zwembad. ,,We moeten over onze grenzen heenkijken. Er liggen al baden om ons heen zoals Dijnselburg en Krommerijn die groot genoeg zijn. Bezoekersaantallen van die baden lopen terug. Waarom dan nog een groot bad in De Bilt aanleggen waarmee je als gemeente een groot financieel risico loopt? Bovendien zit de buurt van zwembad Brandenburg er niet op te wachten dat het daar straks twee keer zo druk wordt. in een groter zwembad. Naar die signalen moeten we ook luisteren.''



Smolenaers vindt het spijtig voor de zwemmers en waterpoloërs van Brandenburg. ,,Het is jammer als wij topsport verliezen in de De Bilt, maar ze zwemmen al deels in andere baden.'' Andere coalitiepartijen hechten ook meer waarde aan de breedtesport dan aan topsport.