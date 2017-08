Volledig scherm Wijk bij Duurstede Bessenoogst bij Vernooy foto Jaco Reijm. Foto William Hoogteyling © William Hoogteyling

Tot een jaar of drie geleden werd dit werk in de zomervakantie nog bijna helemaal door scholieren gedaan, maar daar vertrouwt de 71-jarige Cor Vernooy niet meer op. „De mentaliteit van de jeugd is gewoon slecht. Dan spreken ze af dat ze drie weken komen en dan bellen ze na een week af omdat ze alsnog met pa of ma op vakantie kunnen. Ze voelen het ook niet meer in hun portemonnee, ouders leggen wel geld bij als hun kinderen iets tekortkomen. Ik heb het helemaal gehad met de jeugd.”

Ook bij Zachtfruit Schalkwijk hebben ze die ervaring. „Scholieren zijn liever lui dan moe. We spreken af dat ze minstens twee weken aaneengesloten moeten plukken, maar dan komen ze toch opeens na twee dagen niet meer opdagen”, zegt een medewerker. „De Polen staan te springen om dit werk.”

Vernooy heeft de afgelopen drie weken, waarin de complete bessenoogst geplukt moest worden, zo'n dertig seizoenarbeiders in dienst gehad om de 3,5 hectare aan struiken leeg te plukken. Naast Poolse uitzendkrachten werken er vier Thaise vrouwen en twee Nederlandse studenten.

Alleen scholier Jaco Reijn (15) en student Paimo Pawirodirjo (23) uit het dorp Cothen zijn bij Vernooy nog welkom. Jaco plukte eerst kersen en stort zich nu nog een weekje op de bessen. Pawirodirjo, laatstejaars student assistent-accountant in Amersfoort werkt ook als oproepkracht op festivals en in de spoelkeuken, maar het aantal uren dat hij daarin draait, vindt hij te onzeker voor een solide extra inkomen. „Ik weet op voorhand dat ik hier vijf dagen per week acht uur per dag kan werken. Met een tientje per uur levert dat dus meer op dan al die oproepuren.”

Het bessenplukseizoen zit er voor Vernooy en de meeste van zijn collega's vrijdag weer op. Na drie weken oogsten verdwijnen de rode besjes in de koelcellen, om er tussen september en volgend jaar mei weer mondjesmaat uitgehaald te worden.

Om in de supermarkt voor een constante aanvoer te zorgen, worden de besjes gekoeld en via de veiling wekelijks afgezet. Alles in één keer aanleveren zou voor een overdaad in de supermarkten zorgen en bovendien zit de consument dan verder het hele jaar zonder rode bessen. Ook de prijs zou instorten als nu ineens de hele voorraad bessen op de markt zou komen.

De hardfruittelers komen bijna jaarlijks in het nieuws als in het voorjaar de vorst weer opduikt en ze schade aan hun bloesem proberen te voorkomen door de fruitbomen te beregenen. De bloesem wordt dan 'ingekapseld' en zo beschermd tegen de vorst. Bij zacht fruit zoals Vernooy dat teelt, kan dat niet.