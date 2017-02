Popster Jesse Klaver

Hooguit 30 belangstellenden meldden zich die middag aan een van beide tafels. Na afloop vertelden Van Tongeren en Klaver om beurten welke onderwerpen het electoraat tijdens die sapsessies zoal had aangesneden. Liesbeth, de kaakklem strak aangeschroefd, begon een blaartrekkend technocratisch verhaal over 'het loongebouw' en hoeveel arbeidsplaatsen een stem op de PvdA zou kosten. Jesse - die ik vanwege zijn plaats op de lijst Klavertje 4 doopte - hield een gloedvol, bevlogen pleidooi over beter onderwijs. Die komt er wel, dacht ik toen. Fans Eergisteren werd de nog altijd jonge Jesse door tweeduizend uitzinnige fans onthaald in de Ronda. Dat is beslist niet de kleinste zaal van TivoliVredenburg. Ik zag er onder meer Kraftwerk, Nas, Morrissey en D'Angelo. En nu fonkelt Jesses ster even oogverblindend aan het firmament als die van hen. Popster onder politici.

Jesses aanhangers werden van de trein gehaald door GL-coryfeeën als de Amsterdamse uitzendwethouder Kees Diepeveen, die de Jessonista's de weg naar TivoliVredenburg moesten wijzen. Verblind door Klaverliefde konden zij het zelfs grootste gebouw pal naast het station niet zelfstandig vinden.



Jesse we can't. Nog een geluk dat ze niet met de auto kwamen.

Enfin, Klaver betrad het podium in zijn Justin Trudeau-pakje: wit overhemd, opgerolde mouwen, geen jasje, geen dasje. Op de foto in deze krant zagen we Jesse Klaver Superster in een halo van cameralicht, omringd door roomblanke, verliefd lachende meisjes. ,,De beweging blijft maar groeien", fleemde een bewonderaar op Twitter.



Jesse Trudeau-Bieber

De Klaver van vier jaar geleden is verzwolgen door zijn nieuwe imago. Maar in de peilingen staat Jesse Trudeau-Bieber op tien zetels winst. Binnenkort staat hij in de Heineken Music Hall en hij droomt al hardop van 't Torentje. Geef hem eens ongelijk.