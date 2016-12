Populair Twitter-account @DeBiltstraat stopt ermee

De straat, de buurt en de stad konden sinds juli 2011 via het twitterkanaal op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en geschiedenis van de populaire winkelstraat in Utrecht. Nieuwe winkels, advertenties voor een woning, historische weetjes werden enthousiast gedeeld. Het trok ruim 1500 volgers.

Het account kwam een paar keer in het nieuws. Bijvoorbeeld toen het opriep koning Willem-Alexander voor z’n 50e verjaardag in 2017 uit te nodigen in zijn geboortestad Utrecht. Een enthousiast ontvangen idee dat doodbloedde en nu gaat de koning volgend jaar naar Tilburg.