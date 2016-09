Portaal houdt Sterrenwijker nog een week in onzekerheid

De 44-jarige Utrechter had vandaag een gesprek met verhuurder Portaal, maar die ging niet zover al uitsluitsel te geven over de vraag of Kilian kan blijven wonen in het huis aan de Orionstraat in Sterrenwijk.



Kilian dreigt uit huis te worden gezet, omdat hij achttien jaar geleden bij zijn vader is gaan wonen zonder zijn eigen inschrijving als woningzoekende formeel te regelen. Nu zijn vader onlangs is overleden, is het maar zeer de vraag of hij de huur zonder meer kan overnemen, of dat Portaal op zoek kan gaan naar een nieuwe huurder.

Kilians vader was de laatste jaren van zijn leven hulpbehoevend.



Grote verontwaardiging

Zoon Kilian werd steeds meer zijn mantelzorger. De dreigende uitzetting na het overlijden van zijn vader leidde bij veel mensen tot grote verontwaardiging. In de Sterrenwijk werden handtekeningen opgehaald om Kilian een hart onder de riem te steken. Deze werden afgelopen maandag overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen en wethouder Paulus Jansen (wonen).