‘Portret van NSB’er moet weg uit eregalerij op het gemeentehuis’

,,Oh nee hè! Begint die discussie nu weer?’’ Jolande Lofvers, al bijna 40 jaar bewoonster van de Burgemeester Van der Voort van Zijp­laan in de Utrechtse wijk Tuindorp, is er wel een beetje klaar mee. ,,In de jaren 80 is er hier in de wijk al eens een hoogleraar opgestaan die deze kwestie aankaartte. Het is alom bekend dat wij in een laan wonen die is genoemd naar een burgemeester die lid was van de NSB. Ook toen was er de vraag of die naam niet beter konden wijzigen. Het is er niet van gekomen en wat mij betreft blijft de straat gewoon zo heten. Waarom moet je de geschiedenis wegpoetsen? Nu kun je de jongere generatie tenminste nog uitleggen wie hij was en wat er toen speelde. Dat verdwijnt als je de straatnaam uit het straatbeeld verwijdert.’’