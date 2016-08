Poster Uitfeest hangt ondersteboven

Toen en Nu: Stationnetje bij de brug

11:20 Altijd weer een uitdaging de plekken van vroeger te omsingelen op zoek naar herkenningspunten. Een oude boom, een huis, een rooilijn desnoods kan genoeg zijn om te weten waar je bent. Soms is er geen beginnen aan. Meestal is dat trouwens in de buurt van stations, daar is per definitie de meeste beweging.