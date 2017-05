Praatsessie voor gasten na trekken wapen in restaurant

Alle gasten van restaurant De Reünie in Zeist, die dinsdagavond getuige waren van een heftig incident waarbij een vuurwapen werd getrokken, zijn donderdagochtend welkom bij een speciale bijeenkomst in het restaurant. Voor eigenaar Wilco van de Kant is het niet meer dan vanzelfsprekend dat hij deze bijeenkomst organiseert. ,,Je hebt toch een speciale binding met je gasten.''

Dinsdagavond was het lekker druk bij de Reünie aan de Slotlaan in het centrum van Zeist. Plotseling rent vanaf de Slotlaan een onbekende man over het terras het restaurant in. Niet veel later gevolgd door - wat later blijkt - zijn achtervolgers. In het restaurant ontstaat een dreigende situatie. Het personeel bedenkt zich volgens Van de Kant geen moment en springt tussen de vluchtende man en de groep om ze te scheiden. Plotseling wordt er een vuurwapen getrokken en duikt iedereen weg. De vluchtende man en zijn achtervolgers rennen vervolgens weer naar buiten.

Helden

Van de Kant was er zelf niet bij op dat moment, maar hij heeft niets dan lof voor zijn personeel. Zonder zich te bedenken en met gevaar voor eigen leven, doken ze tussen de twee partijen. ,,Helden zijn het. Ik heb er geen andere woorden voor.'' Het personeel is uiteraard ook bij de bijeenkomst. Ook zij hebben er behoefte aan om met elkaar en met de gasten in gesprek te gaan over het ingrijpende incident.

Vanochtend is het restaurant gewoon opengegaan. ,,Al zit de schrik er nog steeds goed in'', vertelt Van de Kant. ,,We zijn nu de schade aan het opnemen met de verzekering. Geloof me, ik heb vannacht geen oog dichtgedaan. Het personeel maakt het naar omstandigheden gelukkig goed.''