'Preventief ruimen' lijkt motto Nieuwegeinse wapenbende

De meeste leden van de bende werden in juli 2015 opgepakt. De politie, die het onderzoek de naam 26koper gaf, presenteerde de pers destijds vol trots de enorme hoeveelheid wapens en munitie die in opslagloodsen was gevonden. Het ging om tientallen pistolen, automatische geweren, handgranaten, kogelwerende vesten en een grote hoeveelheid munitie.



De bende was opgerold omdat ze ze zich had laten verleiden twee snelle Audi's te stelen, die ze in een schuurtje in Tiel prepareerden voor hun moordklussen. Ook werd er langs de Lekdijk bij Wijk bij Duurstede geoefend met de wapens. Dat bleek allemaal uit afluisterapparatuur in de gestolen Audi's, die de politie als lokauto's had 'weggezet'.