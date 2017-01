Primeur in Overvecht: schaatsen op natuurijsbaan

Instagrammer Annegien Schilling maakt statement: love your body

15:21 Ze is 17 jaar oud, en heeft op haar twee instagramaccounts meer dan een miljoen volgers (288k + 788k). De Nederlandse Annegien Schilling uit Utrecht zat gisteren op de fiets en vond het tijd voor pittig statement over Instagram. 'Love your body and love who you are.' Een impulsieve actie, maar dat past bij haar. ,,Ik heb niet getwijfeld, en ik ben ook niet bang voor de reacties."