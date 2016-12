Prinses Máxima Centrum zoekt zeker honderd verpleegkundigen

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie is op zoek naar zeker 100 verpleegkundigen. Het gespecialiseerde zorg- en researchcentrum voor kinderen met kanker is daarom een online wervingscampagne gestart. In een filmpje vertellen kinderen die kanker hebben of hebben gehad, over hun ervaringen met verpleegkundigen.