'Problemen Lombok onderschat'

De bewonersavond werd ingeleid met een filmpje waarin verschillende wijkbewoners de loftrompet steken over de leefbaarheid van de wijk, terwijl de bijeenkomst juist bedoeld was om de problemen bij de kop te pakken. ,,Het leek wel of de gemeente wilde vaststellen dat er géén problemen zijn. Waar was die avond dan voor bedoeld?'', zegt voorzitter Roos de Haan van de wijkraad.



Er wordt nu een stappenplan uitgewerkt, maar het einde daarvan is pas in 2030 in zicht. ,,Er moet inderdaad nu direct iets gebeuren. Het vuilnis op straat, de snelheidsovertredingen, daar kan allemaal meteen iets mee gedaan worden'', stelt Lidewij Vos. Zij startte eerder dit jaar een petitie om de wijk veiliger te krijgen nadat ze op de Kanaalstraat van haar fiets was gereden. ,,Optreden tegen slecht verkeersgedrag mag inderdaad geen vijftien jaar duren.''



De gemeente stelt echter dat 2030 als einddatum gezien moet worden van een traject, dat al veel eerder van start kan gaan. ,,Veel mensen gaven aan dat ze in 2030 graag weer spelende kinderen in de Kanaalstraat zien. Dat is een fundamenteel toekomstbeeld voor de lange termijn. Maar daar kunnen we vanaf nu aan gaan werken'', zegt woordvoerder Mara Hoogveld.