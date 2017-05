Producent van tv-serie La Famiglia gaat restaurant van opnames uitbaten

Lokale architect tekende drie jaar geleden al een brug over de stadsgracht

19:28 De Viaanse architect Otto ter Stege kon zijn ogen niet geloven toen hij de berichtgeving van het AD las over het bruggetje dat moet komen over de Stadsgracht in zijn woonplaats. ,,Kijk, dit tekende ik al in 2013,’’ zegt hij en hij laat een kleurentekening zien van een brug over de gracht naar de Grote Kerk.