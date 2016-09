Proefwoning Neudeflat vanaf morgen te bekijken

Klein, duur, maar wél midden in de stad, met een balkon en een prachtig uitzicht: de 88 appartementen in de als kantoortoren gebouwde Neudeflat zijn bedoeld voor jonge hoogopgeleiden die een baan hebben en hun studentenkamer ontgroeid zijn.



Bij het uitzicht bovenin valt alles in het niet. Oud-burgemeester Vonhoff zei het in de jaren 70 al: de Neudeflat is het mooiste stuk van de stad omdat je vanaf die plek de Neudeflat niet kan zien. De kijkers moeten met een bouwlift langs de zijkant van het pand, in de Vinkenburgstraat, omhoog naar de vijftiende verdieping. Daar is de proefwoning. Ongeveer vijftig vierkante meter zijn de appartementen. Twee kamers, met in de woonkamer een open keuken.



Duizend mensen

Meer dan duizend mensen zouden belangstelling hebben getoond voor de flat, maar de appartementen zijn nog niet allemaal verhuurd. Wellicht mede doordat de inkomenseis flink is: vier keer de huur van 900 tot 1100 euro per maand.



Architect Wim van As over de rest van het gebouw: ,,Wat er met de plint, de onderste laag van de flat gaat gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. Wij willen daar heel graag een publieke ruimte van maken. Dat is ook in de geest van Maaskant, de oorspronkelijke architect.''



Bovenste laag

Over de bestemming van de bovenste laag van de Neudeflat, die vanaf de grond niet zichtbaar is, is veel gediscussieerd. Er zou een 'rooftopbar' moeten komen, of een draaiende zaal. Vooralsnog wordt de zestiende verdieping voorbereid om er vier penthouses op te bouwen. In januari wordt de vernieuwde Neudeflat opgeleverd.