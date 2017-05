Project in Utrecht vraagt aandacht voor stress onder leerlingen

Het Utrechtse initiatief Stress op School vraagt aandacht voor stress onder leerlingen. Op het Anna Lyceum in Nieuwegein geeft docent Guiot Duermeijer daarom les over wat er gebeurt als je het elastiekje nét te ver oprekt.

Ik word meer gestrest van dit spel dan van iets anders”, merkt Isa (12) quasigefrustreerd op als ze de volgekladde papiertjes aan docent Guiot Duermeijer overhandigt. Die heeft de brugklas net zoveel mogelijk ‘berichtjes’ aan elkaar laten sturen. Niet digitaal, zoals dat normaal gesproken gaat via Whatsapp, Snapchat of Instagram, maar gewoon op papier.

,,Moet ik hier allemaal op reageren”, roept Luuk (13) wanhopig als hij, kort voor het einde van de oefening, nóg een gekleurd papiertje toegeschoven krijgt. De stapel voor zijn neus is al een onontwarbare kluwen. ,,Jij moet deze nog doen”, wijst hij zijn groepsgenoot Nikola (14) terecht.

Volgens Duermeijer is het voor jongeren heel zinvol om eens te zien hoeveel berichtjes ze elkaar dagelijks sturen via allerlei sociale media. ,,Op sociale media zien ze vooral elkaars plezier en succes, waardoor ze denken ‘dat wil ik ook’. Die extra druk leggen we onszelf op.”

Daar komt nog bij dat jongeren tegenwoordig sowieso al onder druk staan om alsmaar te presteren, vindt hij. ,,Niet alleen op school, maar in alles wat zij van ons als maatschappij ervaren. Ze moeten de allerbeste zijn op school, moeten op hockey, op zwemmen… Dat was twintig jaar geleden natuurlijk ook al, maar onze samenleving is wel een stukje sneller geworden.”

Harde cijfers over hoeveel jongeren kampen met stressklachten zijn er niet, maar ook de Kinderombudsman constateerde eind vorig jaar een hoge werkdruk onder scholieren. Leerlingen die willen gaan slapen tijdens de les, uitslag krijgen of continu in beweging zijn. Zo pikt Duermijer de stresskippen eruit. ,,Ik heb meegemaakt dat een meisje in 4havo is uitgevallen. Ze kon gewoon niks meer, lag stuk op bed of op de bank.”

Samen met stressexpert Diane Bos en jongerencoach Lotte Lancee richtte hij daarom begin dit jaar het initiatief Stress op School op. Daarmee geven ze workshops in de klas en aan mentoren hoe om te gaan met stress of gestreste leerlingen. ,,Ik maak bijvoorbeeld de vergelijking met een elastiekje. Als je die te veel oprekt, knapt ie en dat gebeurt ook bij mensen.”

Maar de oefening met de ‘analoge’ sociale media maakt de meeste indruk in de brugklas van het Anna van Rijn Lyceum. Je krijgt er veel stress van, je móet meteen antwoorden, en er zijn zoveel verschillende blaadjes, zo klagen de leerlingen naderhand.

,,Inderdaad”, antwoordt Duermeijer. ,,We denken allemaal dat we heel veel tegelijk kunnen, maar dat kunnen we helemaal niet. Als je denkt even lekker te chillen met sociale media, is dat helemaal niet ontspannend. Je bent continu aan het schakelen.”