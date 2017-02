Proppen en wiebelen in trein van Utrecht naar Amsterdam

Het lijkt almaar drukker te worden in de treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Zeker in de spits staan de reizigers strak op elkaar.

Domweg tien minuten te vroeg op het perron gaan staan, zodat je je precíes op die plek kan positioneren waar de deuren van de trein openen. ,,Anders kan je een zitplaats op je buik schrijven.''

Vijftiger Joshua Soesan is een ervaren treinreiziger. 'Toch minstens vijftien jaar' boemelt hij op en neer tussen woonplaats Utrecht en werkplek Amsterdam. Altijd al een problematisch traject, maar de laatste jaren is het, zegt Soesan, echt van kwaad tot erger geworden. ,,Haringen in een ton, het is zo'n cliché, maar zo voelt het wel meer en meer."

Staan

Quote Met zijn zessen op een vierkante meter moeten staan is gewoon belachelijk Rikus Spithorst In de spits, en volgens reizigersorganisaties ook hoe langer hoe meer daarbuiten, vergt een treinrit tussen Amsterdam en Utrecht de ervaring van mensen als Soesan. Argeloze reizigers vissen achter het net en zullen moeten staan. Deze vrijdagochtend is het nog 'rustig', zeggen de vaste klanten van de 7.38 vanuit Utrecht CS, de intercity die op weg naar Den Helder vooral forenzen meeneemt naar Amsterdam Amstel en CS. Zo rustig dat slechts enkele mensen hoeven te staan in het gangpad tussen de stoelen. Op de trappen in deze dubbeldekker is echter nauwelijks plek meer en ook op de balkons staan reizigers tegen elkaar aan te wiebelen. Een aan fatalisme grenzende vorm van berusting lijkt zich van de meeste van hen meester te hebben gemaakt.

,,Je moet het accepteren", zeggen twee meisjes op het balkon. ,,Als je 27 minuten boos gaat staan zijn, heb je een tamelijk gefrustreerd begin van de dag. Blij word je er niet van, maar een half uurtje is nog net te overzien."

Berucht

Utrecht-Amsterdam is een beruchte verbinding, helemaal sinds de nieuwe dienstregeling is ingegaan, half december afgelopen jaar. Het aantal klachten van reizigers is sindsdien stevig toegenomen, zegt Rikus Spithorst van de Maatschappij voor Beter OV. ,,Wij begrijpen best dat zitplaatsen niet te garanderen zijn en we snappen ook wel dat je in de spits soms zal moeten staan. Maar volgens ons wordt het steeds erger. Staan met twee of drie mensen op een vierkante meter is nog te doen, als je met zijn zessen op zo'n plekje moet staan is dat gewoon belachelijk."

Ook reizigersorganisatie Rover is bekend met de toegenomen druk op zitplaatsen tussen Amsterdam en Utrecht. De hoofdstad groeit en bloeit, zegt voorzitter Arriën Kruyt. ,,Mensen reizen daarom in steeds grotere aantallen naar Amsterdam. Het is verheugend dat ze de trein nemen. De NS moet daar wel op inspelen."

Capaciteit

Maar er wordt al 'met maximale capaciteit' gereden op het traject, zegt een NS-woordvoerder: ,,Wij zien overal rond Amsterdam dat het erg druk is in de treinen, maar wij doen het uiterste: de tien 'bakken' die we kunnen inzetten per trein, zetten we ook echt in. Wij zien overigens niet dat er meer meldingen binnenkomen: het lijkt zelfs minder te worden."

Dat soms reizigers op het perron moeten achterblijven omdat de trein simpelweg te vol zit, zoals van verschillende kanten wordt gezegd, noemt de woordvoerder heel vervelend. ,,Het kan gebeuren, zoals bijvoorbeeld afgelopen week, als door wisselstoringen elders veel omreizers van het traject gebruikmaken. Wij roepen op reizigers die niet meekunnen, dat altijd bij ons te melden, dan weten wij dat in ieder geval."

Materieel

Spithorst baalt van de reacties van de NS. Volgens hem spelen de spoorwegen niet snel genoeg in op veranderingen. ,,Ze hebben gewoon te weinig materieel. Regelmatig zien we ook dat ze met kortere treinen rijden, veel materieel is naar andere trajecten verplaatst door het HSL-fiasco."

Een reiziger van de 7.38 uit Utrecht overweegt inmiddels een overstap naar de eerste klas. ,,Al dat gedoe om gewoon te kunnen zitten, dan betaal ik maar wat meer."

Meer treinen

Met ingang van volgend jaar belooft de NS meer treinen tussen Amsterdam en Utrecht: in plaats van vier rijden er dan zes intercity's per uur. De druk op het beperkte aantal zitplaatsen zal afnemen, verwacht een woordvoerder. ,,Als we vanaf half december elke tien minuten kunnen rijden, zou dat een verschil moeten maken."