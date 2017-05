Provincie meet het verkeer met energie uit bermplanten

Voor de proef werkt de provincie Utrecht samen met het bedrijf HIG Traffic Systems, de leverancier van de meetpunten. HIG ontwikkelde samen met Plant-e uit Wageningen een proef-meetsysteem. Dit jonge bedrijf bedacht de technologie om elektriciteit te winnen uit levende planten. Deze techniek is gebaseerd op natuurlijke processen en wordt door Plant-e op kleine en grotere schaal toegepast in energieleverende plantenbakken en in de volle grond. In een filmpje op You Tube legt Plant-e uit hoe dat gebeurt.