Provincie praat Veenendalers bij over Rondweg-Oost

Extra rijstroken

Presentatie

Op donderdag 31 augustus is de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Veenendaal. Naast presentatie van de vergelijking en afweging van de alternatieven, komt er een toelichting op het vervolgproces en de besluitvorming. Eind dit jaar verwacht de provincie aan de hand van nader onderzoek een advies over een voorkeursvariant te kunnen presenteren.