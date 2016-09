Provincie Utrecht leidt herindeling Vijfheerenlanden

Omdat twee van de drie fusiegemeenten in Zuid-Holland liggen en één in Utrecht, moesten die twee provincies samen een herindelingsadvies opstellen. De twee konden het niet eens worden over de vraag in welke provincie die nieuwe gemeente dan moest komen te liggen, zo bleek begin juli.



Daarom vroegen de drie gemeenten aan Blok het fusieproces zelf over te nemen of één van de provincies het proces te laten leiden. Eerder al spraken de gemeenten Leerdam en Vianen hun voorkeur uit voor de provincie Utrecht, Zederik wil liever bij Zuid-Holland blijven.



Getalsmatige keuze

Volgens woordvoerder Danielle Rousselet namens de drie gemeenten moet het besluit van Blok niet worden gezien als voorsorteren richting de provincie Utrecht. ,,In de opdracht aan de provincie Utrecht is nadrukkelijk gesteld dat opvattingen en argumenten van de provincie Zuid-Holland een belangrijke rol moeten spelen in de afweging. Je moet het vooral zien als een getalsmatige keuze. Twee raden zijn voor Utrecht en één voor Zuid-Holland.''



De drie gemeenten konden vrijdag nog niet reageren op het besluit van Blok. Gisteravond hebben ze overlegd over de vraag hoe ze het besluit moeten interpreteren en of er consequenties zijn voor de streefdatum van de fusie. De drie gemeenten willen het liefst op 1 januari 2018 samengaan. Of dat nog haalbaar is wordt steeds twijfelachtiger. Bewoners, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen nog reageren op het herindelingsadvies van de provincie Utrecht.